Goch: Spielmannzug Goch startet neue Ausbildungkurse

Goch Auf der Jahreshauptversamlung wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt. Spielmann des Jahres ist Max Voss. Neu aufgenommen wurde Luis Janssen.

(RP) Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Goch beginnt jetzt mit neuen Ausbildungskursen an Marschtrommel und Querflöte. Wer mindestens acht Jahre alt ist, kann mitmachen. Das Instrument und die Uniform nach Aufnahme in den Spielmannszug werden kostenfrei gestellt, auch die Ausbildung ist entgeltfrei. Geprobt wird dienstags zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Feuerwache am Höster Weg in Goch. Weitere Informationen gibt es bei Geschäftsführer Sven Janssen, Telefon 0176 83252107 oder E-Mail sv-ja@gmx.de.