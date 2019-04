Schulen : Arnold-Janssen-Turnhalle bald wieder nutzbar

Goch Seit dem Spätsommer 2018 ist die Turnhalle der Gocher Arnold-Jansen-Schule aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Wenn eine Turnhalle auf einmal nicht mehr zur Verfügung steht, ist das ein Problem: Die Vereine, die die Halle nutzen, müssen sich nach neuen Trainingsmöglichkeiten umsehen, fast immer sind auch Schüler betroffen. So war es auch in Goch: Seit im vergangenen Jahr festgestellt wurde, dass das Dach marode ist, ist die Halle nicht mehr nutzbar. Weitere gravierende Schäden, die festgestellt wurden, können im laufenden Betrieb behoben werden, heißt es. Wenn die Handwerker wie geplant in den kommenden Wochen loslegen, soll die Turnhalle ab Mitte Mai wieder genutzt werden können.

Gero Guntlisbergen vom Vermögensbetrieb der Stadt Goch kümmert sich um alle Schulbauprojekte. Mit ihm und Geschäftsführer Wolfgang Janssen sah sich die Rheinische Post jetzt vor Ort um. Mit einigem Abstand ist es von der Wiese am Ring aus gut zu erkennen: Das Dach der Turnhalle „hängt“ etwas durch; offensichtlich ist die Unterkonstruktion nicht mehr in Ordnung. Wer hingegen nahe an die Wände des Gebäudes herantritt, wird ein zweites Problem erkennen: Risse im Beton, ganz gravierend dort zu sehen, wo das Fallrohr der Regenrinne verläuft.

Schulleiterin Kirsten Wamers setzte sich mit der Schulverwaltung und mit Theo Reintjes von der VHS an einen Tisch, um zu überlegen, wie Schulsport und Kurse auch ohne die Arnold-Janssen-Turnhalle zu organisieren seien. „Zum Glück haben wir ja zusätzlich unsere Gymnastik- und Mehrzweckhalle, in die wir den Schulsport verlegen konnten. Das ist zwar nicht ideal, ging für eine Weile aber. Ein Fußball-Training mit auswärtigen Experten mussten wir in die Turnhalle der St-Georg-Schule auslagern, unsere Bewegungslandschaft fiel leider in diesem Schuljahr aus. Wenn es klappt, dass wir die große Halle ab Mitte Mai wieder nutzen können, ist das gut.“ Dass die Grundschule mehrere Hallen besitzt (und früher sogar ein Schwimmbad) liegt an ihrer Vergangenheit als Volks- und Hauptschule. Übrigens wird vor der Wiedereröffnung auch das Parkett überarbeitet. Und natürlich ist das Dach künftig auch gedämmt. Erleichtert sein wird auch die VHS, deren Yoga-Kurse derzeit statt in der gemütlichen Gymnastikhalle in der (kühlen) Halle der Realschule stattfinden müssen.