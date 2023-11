B67 gesperrt Sperrung und Umleitung nach Pkw-Brand in Goch

Goch · Am Sonntag ist ein Auto auf der B67 in Goch in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort. Der Verkehr wird umgeitet, ein Auf- oder Abfahren auf die Autobahn ist derzeit nicht möglich.

12.11.2023 , 12:25 Uhr

12 Bilder Sperrung und Umleitung nach Pkw-Brand in Goch 12 Bilder Foto: Guido Schulmann

Von Anja Settnik