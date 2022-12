Heimatpreis Uedemer Leisten geht gleich doppelt nach Uedemerbruch

(RP) Nach Uedemerbruch geht der Uedemer Leisten der SPD im kommenden Jahr – und das gleich an zwei Preisträger. „Wir haben uns erstmals in der Geschichte des Leistens für zwei Personen entschieden“, erklärt dazu SPD-Fraktionschef Jörg Lorenz, „weil die Arbeit dieser beiden nur gemeinsam funktioniert.“ Frank Neu (49) und Hubert Hoffmann (57) sind erster und zweiter Schießmeister der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft in Uedemerbruch. Gemeinsam leiten sie zweimal wöchentlich die Übungsabende und organisieren kaum zählbare Wettkampftermine für die erfolgreichen Jugend- und Erwachsenenmannschaften. Allein im Oktober dieses Jahres waren sie buchstäblich jeden Tag im Einsatz.