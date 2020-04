Stadtentwicklung in Goch : SPD will Bucht instand setzen

Goch Die Kosten von 206.600 Euro sollen nachträglich in den Haushalt gestellt werden.

Der 31. März war für die Stadt Goch ein wichtiges Datum. Bis zum Ende des ersten Quartals sollte eine Entscheidung über die Bebauung des Klosterplatzes getroffen werden. So steht es zumindest in einem aktuellen Antrag der SPD-Fraktion, der unserer Redaktion vorliegt. In diesem fordern Klaus-Dieter Nikutowski als Fraktionsvorsitzender und Willi Ratsak als Fraktionsgeschäftsführer die Instandsetzung der Gocher Bucht. Gesamtkosten: 206.600 Euro. Diese Mittel sollen nachträglich in den Haushalt eingestellt werden, wobei 80.000 Euro davon schon für den Bau der behindertengerechten Toilette etatisiert sind.