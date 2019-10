Goch : Sparkasse ausgezeichnet bei Gala der Besten

Goch Vertreter des Geldinstituts nahmen in Berlin die Auszeichnung entgegen.

(RP) Die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze gehört zu den besten Sparkassen bundesweit und wurde nun zum wiederholten Male für ihre herausragenden Leistungen in Berlin ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr belegte sie den 1. Platz im „1 VORAUS-Ranking“ der rheinischen Sparkassen. Bei der vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband durchgeführten Gala der Besten nahmen – stellvertretend für alle Mitarbeiter der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze – Vorstandsmitglied Stefan Eich, Daniela Diels (Vermögensberaterin), Sandra Ludewig (stv. Regionalleiterin) und Sebastian Müsken (Bilanzanalyst) stolz die Auszeichnung entgegen. Der Erfolg beruht in weiten Teilen auf der Zufriedenheit der Kunden entsprechend einer Kundenbefragung – dem wichtigsten Gradmesser. Dabei wurde der Sparkasse neben sehr gutem Service unter anderem auch eine hervorragende ganzheitliche, bedürfnisorientierte Beratung bescheinigt. Stefan Eich: „Nun sind wir bereits zum sechsten Mal in Folge zur Prämiierung nach Berlin eingeladen – wir haben uns riesig gefreut. Dieses zeigt die Kontinuität unserer Arbeit und ist für uns Ansporn, das hohe Niveau beim Kundenservice und in der bedürfnisorientierten Beratung nachhaltig zu stabilisieren.“