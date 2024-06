Planänderung Spargelmarkt Kessel beinahe vom Wind verweht

„Dieser Markt wird in die Geschichte Kessels eingehen als Katastrophentag“, stellte Thönnesen in seiner Begrüßungsansprache fest. Dabei zeigte das „Unglück“ eigentlich ja nur, wie gut das Dorf funktioniert, wenn es herausgefordert wird. 20 Helfer hatten am Freitag aufgebaut, viele von ihnen waren am Samstagmorgen wieder da. „Um neun Uhr waren die großen Schiebezelte alle über die Kirchenmauer geflogen und lagen in der Wiese. Zwei Zelte sind Totalschaden, eins ist zu reparieren, alle übrigen aus der Verankerung gerissen, der Schaden in jedem Fall groß.“ Was tun – den Markt absagen? Auf keinen Fall, Plan B war schnell geboren. Und die Wirte zogen mit.