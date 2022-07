Selbstpflücken für den guten Zweck : Ergiebige Ernte: Hof Poen spendet für Ukraine-Hilfe

Uedem Drei Euro pro Kilo gehen an die FEG Auslandshilfe, die davon Lebensmittel für die Ukraine kauft und dorthin transportiert. Ein Uedemer fährt den Lastwagen.

(nik) Die Beeren wachsen in dieser Saison richtig gut. Ob Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren: Ihnen scheint das Wetter bestens zu gefallen. Auf dem Spargelhof Poen in Uedemerbruch, der neuerdings auch Beerenobst anbaut, hängen die Sträucher so voll, dass Rachel Poen die Ernte kaum bewältigen kann. Nachdem die Saisonkräfte wieder abgereist sind und der einzige feste Mitarbeiter Urlaub hat, müssen die Familienmitglieder ran. Selbstpflücker sind bei den Himbeeren und Heidelbeeren gern gesehen: Täglich von 8 bis 19 Uhr kann man sich ein Gefäß nehmen, es wiegen und loslegen. Naschen ist erlaubt, und was am Schluss geerntet ist, wird noch einmal gewogen und bezahlt. „Das geht bei uns auf Vertrauensbasis“, sagt Rachel Poen. Im Selbstbedienungshäuschen steht eine Kasse, da sollen pro Kilo 15 Euro hinein. Ein Kilo Himbeeren oder Heidelbeeren ist eine ordentliche Menge. „Jeweils drei Euro pro Kilo spenden wir für die FEG-Auslandshilfe“, erklärt die Landwirtin.