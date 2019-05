Europawahl : Sozialdemokraten jetzt „kleine Partei“

Goch Dass sie mal „große Volkspartei“ waren, ist lange her. SPD-Vertreter aus Goch und dem Kreis hatten mit einem Erfolg bei der Europawahl gar nicht erst gerechnet. Kandidat Alkas sieht zudem handwerkliche Fehler.

Demokratie leben So lautet der Untertitel der Aktion „Juniorwahl zur Europawahl 2019“. In Goch nahm die Realschule teil.

Es sind Fehler gemacht worden, sagt der 50-jährige Volkswirt. Personell wie inhaltlich müsse die SPD sich neu aufstellen. „Wir hätten erkennen müssen, was da passierte“, meint der Bildungsobmann der Kreis Klever SPD. Schon lange habe er den Eindruck gehabt, dass die falschen Themen besetzt worden seien. „Aber in der Wahlkampfphase kann man so etwas nicht diskutieren. Da wird der Parteizusammenhalt beschworen; alternative Ideen vorzutragen wäre nicht gut angekommen.“ Mit dem Gerechtigkeitsthema, mit Rente und Mindestlohn habe man die Wähler nicht erreicht. Wie auch, die überwiegende Mehrheit in Deutschland habe ein gutes Leben. Die Studenten verstünden deshalb viele SPD-Themen einfach nicht. „Die Grünen haben gezeigt, dass die Umwelt ein Thema für Europa ist. Das haben wir verschlafen.“ Und dann die Sache mit dem Upload-Filter: Die SPD hatte gegen den von der Jugend bekämpften Artikel 13 des Urheberrechtsgesetz votiert, die eigene Spitzenkandidatin, zugleich Mitglied der Bundesregierung, stimmte aber zu. „Das war ein schwerer handwerklicher Fehler.“ Wo sonst nach Wahlen gerne ein „Danke“ auf Plakaten prangt, ziert jetzt ein „Internetzensur“- Aufkleber den Mund von SPD-Frau Barley.