Jugendarbeit : Stadt Goch sucht Mitarbeiter für aufsuchende Jugendarbeit

Goch Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge soll junge Leute in individuellen Konfliktlagen unterstützen.

Das Gocher „Astra“ ist in den vergangenen Jahren neu organisiert worden, nachdem das frühere Jugendheim zum Kindergarten umgebaut wurde und die älteren Kinder und Jugendlichen in die frühere Standortverwaltung der ehemalige Kaserne ausweichen musste. Mit neuem Personal, neuem Konzept und einigen Umbauten läuft der Betrieb dort nun wieder ähnlich wie früher. Nachwuchs von sechs bis 21 Jahren findet dort werktags viele Betätigungsmöglichkeiten vor – von Modellbau über Kochgruppe, Filme gucken, Billard spielen über den Selbstbehauptungskurs bis zum Percussion-Workshop. Einmal in der Woche ist auch am Samstag geöffnet. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien gibt es zum Teil ganztägige Angebote.