Sonntag Fahrzeug-Segnung : Startschuss für Reisemobilwallfahrt in Goch

Goch Regen am ersten Tag, dann passte alles: Die Teilnehmer genossen Ausflüge und die Gemeinschaft. Sonntag ist dann die Fahrzeugsegnung an der Magdalena-Kirche.

(nik) Ein paar weniger Teilnehmer als in früheren Jahren mögen der immer noch nicht komplett bewältigten Corona-Situation geschuldet sein. Vielleicht ist es auch die Ferienzeit oder sind es die hohen Spritpreise – jedenfalls freuten sich alle die, die sich angemeldet hatten, auf einige bereichernde Tage. Pater Hans Peters begrüßte die Pilger, die mit ihren Reisemobilen angereist waren, am Donnerstagabend im Festzelt auf dem Friedensplatz. Bis Sonntag erleben alle, die sich auf den Weg gemacht haben, viele geistliche und weltliche Angebote, die alle etwas eint: Sie lassen Gemeinschaft entstehen, und das ist das Wichtigste, findet Peters. Nach der langen Zeit, in der viele kaum aus dem Haus kamen und Kontakte weitgehend einschränken mussten, ist die Sehnsucht nach dem Miteinander jetzt besonders groß.

Wie immer hatten die Aktiven des Reisemobilclubs Rhein-Maas, einheitlich in grüne Polo-Shirts gekleidet, alles bestens vorbereitet, der Getränke- und der Grillstand waren in Betrieb, die Gastgeber freuten sich auf den Austausch mit Gleichgesinnten. Unter den auswärtigen Besuchern war auch einmal mehr Pater Hermann-Josef Hubka, der für „Kirche in Not“ unterwegs ist und während der Wallfahrt in seinem Fahrzeug eine Beichtmöglichkeit bietet. Hans Peters wiederum ist viel mit den Gästen unterwegs, nicht zuletzt zum Kloster Steyl des Ordensgründers Arnold Janssen. Morgens gibt es früh einen geistlichen Impuls, mehrere Gottesdienste sind im Angebot, zwei Cellistinnen aus Bayern gaben ein Konzert mit modernen und klassischen Stücken in der Arnold-Janssen-Kirche. Am Freitagabend gab es viel Zuspruch zum Vater-unser-Weg als Lichtprozession. Rüdiger Wenzel von der Stadt Goch wünschte gutes Gelingen ud ehrte die Teilnehmerin mit dem ältesten Wohnmobil, das immerhin 30 Jahre auf dem Buckel hat.