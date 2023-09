Kuriose Fundstücke Wieso ein Mann auf den Feldern in Goch mit Metalldetektor unterwegs ist

Der Mann hat Ausdauer. Beim ersten Hundespaziergang des Tages ist er ebenso auf dem Feld zu sehen wie Stunden später beim zweiten. Und vor der Dämmerung, sagt der 40-Jährige, werde er wohl nicht nach Hause gehen. Christoph Lamers ist begeisterter Sondengänger, das ist sein Hobby, aber er hat auch einen beruflich-fachlichen Hintergrund. Eine offizielle Genehmigung erlaubt es ihm Flächen zu begehen und dort nach archäologischen Überresten zu suchen. In seiner Gürteltasche hat er immer ein paar kleine Plastiktütchen, in die er Münzen und Co. legt und die er säuberlich beschriftet. Mit seinem Namen, dem Datum und den GPS-Daten des Fundortes.