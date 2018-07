Sommergefühle beim Brunnenfest in Uedem

Tradition in Uedem : Sommergefühle beim Brunnenfest

Brunnenfest Uedem, Tršdelmarkt Oldtimershow Foto: Evers, Gottfried (eve)

uedem Beim 28. Brunnenfest rückte Uedem erneut eng zusammen. Höhepunkte waren der Auftritt der „Filieri-Brüder“, das liebevolle Markt-Frühstück und die Oldtimer-Ausstellung. Im kommenden Jahr wird das Konzept verändert.

Tradition muss gepflegt werden – das weiß auch der Uedemer Werbering. So richteten sie bereits zum 28. Mal bei hochsommerlichem Wetter das Brunnenfest am letzten Juliwochenende aus. „Das ist hier wie ein großes Klassentreffen. Alle Uedemer kommen her und verbringen bei tollem Wetter Zeit unter Freunden“, sagte Petra Verfürth, die auch in diesem Jahr für das große Frühstück auf dem Markt verantwortlich zeichnete. Am Samstagabend sorgten die „Filieri-Brüder“, die 2014 das Finale der Fernsehsendung „Das Supertalent“ erreichten, für den Auftakt und mit ihrem Lied „Caruso“ für den Höhepunkt zugleich. Bis in die Morgenstunden feierten die Uedemer sich und die Künstler auf der Bühne. Tausende Besucher waren zu Gast beim zweitägigen Stadtfest.

Am Sonntag boten die Organisatoren ein buntes Programm. Schon früh bauten zahlreiche Händler auf dem Trödelmarkt ihre Tische auf und boten alles an, was die Kauflaune begehrt. Zu einem besonderen Stand lud die LVR-Wohngemeinschaft „An der Bockmühle“ ein: 400 Bücher hatten sie im Sortiment und verkauften diese für zehn Cent pro Zentimeter: „Wir sammeln über das ganze Jahr Bücherspenden. Außerdem sind wir selber auch echte Leseratten“, sagte Birgit Willemsen, die alle Bücher selber mit dem Zollstock ausmisst, allerdings keinen Profit mit dem Verkauf machen will: „Es kommen Kinder mit wenig Taschengeld vorbei. Auch denen wollen wir Bücher anbieten können. Vor allem kommt es uns darauf an, unsere Arbeit vorzustellen.“

Beim Frühstück hatten sich Verfürth und ihre Mitstreiterinnen etwas Neues ausgedacht: Im Baukasten-Prinzip wählten die Besucher individuell ihre Brötchen aus. „Wir schmieren unsere Brötchen sehr liebevoll. Das merken die Gäste sofort“, meinte Verfürth. Dem schloss sich auch Guido Jocken-Höfen an: „Wir frühstücken hier jedes Jahr. Es schmeckt einfach nach guter alter Tradition.“ Dass es aufgrund des erheblichen finanziellen und organisatorischen Aufwandes vorerst das letzte Brunnenfest in dieser Art gewesen sein könnte, wie es Heidi Binn Mitte der Woche ankündigte, macht auch ihm zu schaffen: „Das wäre zweifelsfrei ein Verlust. Seit 15 Jahren kommen wir hierher und hängen an der Veranstaltung.“ Musikalisch wurde ihr morgendliches Mahl von dem Duo „Two Harmonies“ begleitet, die die Bühne mit viel Leidenschaft ausfüllten.



Ein weiterer großer Hingucker am verkaufsoffenen Sonntag war die Ausstellung der Oldtimer auf der Festwiese am Ostwall. Knapp 250 Fahrzeuge mit langer Geschichte waren dort zu sehen. Einen besonderen Fokus legten die Oldtimerfreunde Uedem in diesem Jahr auf alte Rallye-Fahrzeuge – darunter ein vierzigjähriger Opel-Kadett, der trotz seines Alters noch immer als Rennfahrzeug im Einsatz ist. Auch Vehikel aus der Vorkriegszeit standen den Interessierten zur Verfügung: „Das ist schon ein unfassbarer Gedanke. Aus der damaligen Zeit sieht man heute nur Schwarz-Weiß-Filme. Dabei waren diese Autos schon damals auf den Straßen unterwegs“, sagte Dirk Paeßens, der knapp tausend Besucher begrüßen durfte und genau weiß, weshalb die Ausstellung eine so besondere ist: „Hier im Schatten des Klosters und so nah am Brunnenfest ist das Ambiente für unsere Autos großartig.“