Kino Goch : Gocher Goli empfiehlt Film-Streaming

Goch Der Film bietet intime Einblicke in den faszinierenden Prozess des Werdens einer Oper. Das Führungsteam der Oper Stuttgart wird bei der Entstehung der Operninszenierung „Pique Dame“ von Tschaikowski begleitet.

Dem Sprecher des Vereins Goli, der das Gocher Kino betreibt, tut die Zeit ohne Kinoprogramm weh. Um nicht ganz vergessen zu werden und auch aus Solidarität zu den Kultur- und Filmschaffenden, schließt sich der Verein deshalb einem besonderen Projekt an: „Das Haus der guten Geister“, ein filmischer Blick hinter die Kulissen eines Theaters, kann gestreamt werden. Und das Gocher Filmtheater, das derzeit sonst nichts verdienen kann, wird an den Einnahmen beteiligt.

Lück schreibt: „Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation und auf Wunsch der Filmemacher bietet der Filmverleih mindjazz pictures aus Köln seine aktuelle Filmdoku ,Das Haus der guten Geister’ ab 10. Dezember online an. Das ist in Zeiten der Corona-bedingten Schließung der Lichtspielhäuser nicht ungewöhnlich, besonders ist dabei aber, dass der Verleih alle Kinos zu 50 Prozent an den Einnahmen beteiligt, die dies unterstützen durch Verlinkung des Films auf der Kino-Webseite, einen Kino-Newsletter sowie eine Verbreitung über die Social Media-Kanäle der Kinos. Das Goli beteiligt sich gerne an dieser Aktion.“