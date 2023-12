Mit Influencern im Dialog Das Gocher Event Social Beach kam wieder gut an

Die Stadt zeigt sich mit dem Erfolg des Events, das wie bei der ersten Auflage die städtische Jugendpflege in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Kleve organisiert hatte, sehr zufrieden. „Das Herzstück waren zweifellos die Meet and Greets mit den Influencern. Diese Begegnungen ermöglichten den Besuchern, ihre Idole persönlich kennenzulernen und sich mit ihnen über verschiedene Themen auszutauschen“, heißt es in einem Pressetext.