Brauchtum in Keppeln So wird die Verleihung des Möökeshüss-Orden

Den Möökeshüss-Orden verleihen die Keppelner Karnevalisten seit 1978 an Einzelpersonen oder Gruppen, die sich in besonderer Weise um Brauchtum, das typische Leben am Niederrhein oder Mundart verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehörten zum Beispiel Hanns Dieter Hüsch und Willi Fährmann, aber auch das Haldern Pop Festival, der Verein „För Land en Lüj“ und im vergangenen Jahr das Griether Hanselädchen.