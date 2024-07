Alle zwei Jahre So wird die Reisemobilwallfahrt in Goch

Die Stadt Goch lädt seit 2008 zur Reisemobilwallfahrt an den Niederrhein. Camping-Urlaub am Niederrhein ist längst in Mode – und der Reisemobilstellplatz „Friedensplatz“ ist einer der beliebtesten in der gesamten Region. Er liegt mitten im Zentrum der Stadt und doch im Grünen. Der Platz ist zwar das Herz der Reisemobilwallfahrt, aber auch außerhalb dieser Veranstaltung ein beliebtes Ziel für Tausende Gäste pro Jahr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.goch.de sowie direkt unter www.goch.de/reisemobilwallfahrt, telefonisch unter 02823 320148 und per Email: tourist-info@goch.de.