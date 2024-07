Buntes Programm geplant So wird der Gocher Sommer 2024

Selbst zu Künstlern werden die Teilnehmer eines Streetart-Workshops am Sonntag, 11. August. Ab 11 Uhr zeigen der Gocher Graffiti-Experte Benjamin Taag und sein Team den virtuosen Umgang mit der Spraydose. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Anmeldungen sind bis zum Freitag, 26. Juli, möglich unter www.goch.de/gochersommer. Musikalisch werden am Mittwoch und am Sonntag ebenfalls Grenzen überschritten. Für den musikalischen Ausklang sorgt am 7. August die niederländische Formation „Jazz Is Back ft. Leonie Tielemans“. Gemeinsam lassen die Musiker aus Tilburg Jazz-Melodien an der Grenze zu Pop erklingen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Den musikalischen Schlusspunkt des Gocher Sommers setzt dagegen der niederländische Chor „A Sign of Friendschip“ am Sonntag ab 16 Uhr. Der 50-köpfige und komplett in weiß gekleidete Chor hat schon im vergangenen Jahr das Gocher Publikum begeistert.