Endspurt vor der Aufführung So wird das neue Musical der Family Singers in Pfalzdorf

Aufgeführt wird „Planet B“ am 29. und am 30. April in der Stadthalle Kleve und am 13. sowie 14. Mai im Bühnenhaus Kevelaer. Der Vorverkauf hat schon begonnen, Karten sind online unter planet-b-musical.de, beim Kulturbüro Goch, dem Bürgerbüro Kleve, dem Tourismusbüro Kevelaer und der Buchhandlung Hintzen sowie bei den Chormitgliedern erhältlich und kosten ab 14 Euro.