Gaudi auf der Niers So wird das große Badewannen-Rennen in Kessel

Unter dem Motto „Tradition trifft Spielvereinigung" laden die Altherren der Spielvereinigung Kessel zu ihrem traditionellen Maifest am Bootsanleger in Kessel. Das Event ist seit Jahren fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben des Ortes und wird nun bereits zum vierten Mal um das feucht-fröhliche Spektakel auf der Niers erweitert. Beginnen wird das Fest am 1. Mai um 12 Uhr am Grillplatz gegenüber des Spargelhauses Ophey am Bootsanleger. Verpflegung in Form von gegrillten Würstchen und Kuchen sowie kalten und warmen Getränke ist ausreichend vorhanden. Auch für die Belustigung der kleinen Gäste ist mit Hüpfburg und Fußballgeschicklichkeitsspielen gesorgt.