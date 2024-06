Highlands am Niederrhein Pfeifen, Trommeln und starke Männer – so war das Schottenfestival in Goch

Das Mädchen wiegt vielleicht 48 Kilo, hat einen blonden Zopf und ultralange lackierte Fingernägel. Den 50-Kilo-Betonstein will sie trotzdem hochstemmen und auf einem Tisch ablegen. Angefeuert von massigeren Männern und Frauen gelingt ihr das auch. Nicht weniger Applaus gibt es für Kerle in Röcken, die gemeinsam einen dicken Baumstamm im Laufschritt um Wendemarken herum bugsieren, bis einer umfällt und die Wertungsnote in den Keller drückt. Weiter gibt’s noch eine Art Kugelstoßen der ruppigen Art und ein Rückwärts-Schleudern von Heusäcken per Mistgabel über eine Stange. Alle diese „Heavy Events“ sind echte Hingucker und fanden beim Schottenfestival, das zum zweiten Mal im Gocher Stadtpark stattfand, ihre Fans. Wobei ein Sprecher betonte, dass es früher, in der Zeit der keltischen Könige, meist eher um Schnelligkeit als um Kraft ging. Und schlau sein war auch nicht schlecht, denn „Kriege beendete man am besten, wenn man es schaffte, den Gegner am Kämpfen zu hindern“, erklärte der Moderator. Für die Unterhaltung brachten allerdings die Disziplinen mehr, in denen Muskeln wirkten.