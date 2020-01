Einzelhandel in Goch : Die Invasion der Supermärkte

Goch ANALYSE Mit der Eröffnung des neuen Aldi-Marktes an der Pfalzdorfer Straße hat die Stadt Goch nun insgesamt zwölf große Lebensmittelhändler. Doch wie viele Supermärkte und Discounter kann eine Stadt wie Goch eigentlich vertragen?

Von Julia Lörcks Lokalchefin Kleve / Leitende Regionalredakteurin

Achim Zirwes, Sprecher des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen – Kreis Kleve, bringt es in einem Satz auf den Punkt: „Verhungern kann man in Goch nicht.“ Gemeint ist damit die „gefühlte Invasion der Supermärkte und Discounter“ in Goch. Zirwes relativiert allerdings im zweiten Satz: „Eine Stadt wie Goch verträgt aber so viele Supermärkte. Sonst würden die großen Unternehmen das doch nicht machen.“

Zum Hintergrund: Seit vergangenen Donnerstag gibt es den neuen Aldi-Markt an der Pfalzdorfer Straße (wir berichteten aktuell). Er ersetzt die bisherige Filiale an der Gartenstraße, die für die Stadt Goch allein schon aus städtebaulicher Sicht in Zukunft höchst interessant sein wird. Erst im September wurde die neue, zweite Aldi-Filiale an der Weezer Straße eröffnet. Kurz zuvor, im August, feierte Rewe große Wiedereröffnung an der Klever Straße. Der Markt war dort im Mai 2017 niedergebrannt. Der neue ist natürlich – wie auch der Aldi an der Pfalzdorfer Straße – größer, schöner und moderner geworden.

Info Goch hat verschiedene Zentren Hauptzentrum Innenstadt Der größte Einzelhandelsschwerpunkt von Goch ist das Hauptzentrum Innenstadt, das sich entlang der gewachsenen Lagen nördlich und südlich der Niers im Zentrum der Stadt erstreckt. Dort gibt es insgesamt 121 Einzelhandelsbetriebe und 21.300 Quadratmeter Verkaufsfläche (Stand: 2017). Nahversorgungszentrum Klever Straße Nördlich der Gocher Innenstadt und des Bahnhofs schließt sich entlang der Klever Straße ein Nahversorgungszentrum als weiterer Einzelhandelsschwerpunkt der Stadt an. Zehn Einzelhandelsbetriebe mit 8100 Quadratmeter Verkaufsfläche (Stand: 2017). Nahversorgungszentrum Pfalzdorfer Straße Mit der neuen Aldi-Filiale (1200 Quadratmeter Verkaufsfläche) ist ein neues Nahversorgungszentrum für den östlichen Kern von Goch und Pfalzdorf entstanden. Eine weitere Ansiedlung ist möglich. Nebenzentrum Pfalzdorf Die drei Einzelhandelsbetriebe mit etwa 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche versorgen den Ortsteil Pfalzdorf.



Weitere Nahversorgungsstandorte Die gibt es an der Daimlerstraße, Triftstraße, Weezer Straße, Gartenstraße sowie im Gewerbepark Goch-Süd.

Insgesamt gibt es in der Stadt Goch mit ihren 33.618 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2018) nun zwölf Supermärkte. Ein weiterer ist in Planung: Netto an den Bahngleisen in Pfalzdorf – siehe Infografik. Das bestätigt auch Michael Rüscher, Geschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg – Wesel – Kleve, mit Sitz in Duisburg. Er hat zudem Vergleichszahlen in Petto. So habe das benachbarte Kleve (51.320 Einwohner) insgesamt 14 große Supermärkte, Geldern mit 33.819 Einwohnern komme auf zehn. Alle drei Städte würden, so Rüscher, stark von den Kunden aus dem niederländischen Nachbarland profitieren. Lebensmittel, Alkohol und Benzin seien hier vergleichsweise günstig zu erwerben. Martin Stopa von Aldi-Süd sagt zu diesem Thema. „Anders als im Ruhrgebiet verkaufen wir in unseren Grenzfilialen Alkohol in Kartons. Vor allem in Kranenburg. Da haben wir Paletten mit Wein in Kartons aufgebaut.“

Der Kreis Kleve ist eben Grenzregion. Der Ennepe-Ruhr-Kreis nicht. Schwelm beispielsweise – eine mit Goch vergleichbar große Stadt, die nicht in unmittelbarer Nähe zu den Niederlanden liegt – habe „nur“ neun große Lebensmittelhändler. Dass die Grenzstädte von der Kaufkraft von außen profitieren, belegen auch die aktuellen Zentralitätskennziffern, die Rüscher erst am vergangenen Dienstag bekommen hat: „Goch liegt mit 109,6 an zweiter Stelle im Kreis Kleve. Nur Kleve mit 170,3 ist noch besser.“

Rüscher führt zu der gefühlten Invasion der Supermärkte auch das veränderte Konzept der Lebensmittelriesen aus. „Früher war es normal, wenn man mit dem Auto zum Supermarkt fuhr und seinen Wocheneinkauf erledigte. Heute muss der Discounter fußläufig und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu erreichen sein. Das ist der Wunsch der Kunden. Aus diesem Grunde gibt es auch immer mehr Standorte.“

Die Erreichbarkeit war und ist wohl auch für die Stadt Goch ein Grund, den neuen Standort an der Pfalzdorfer Straße als Nahversorgungszentrum zu genehmigen. Seit 2017 wird dort das Gelände der ehemaligen Reichswald-Kaserne zum neuen Stadtteil Neu-See-Land umgebaut. „Bisher haben wir 110 Grundstücke auf dem 27 Hektar großen Areal verkauft“, sagt Wolfgang Jansen von der Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft GO!. Insgesamt sollen dort etwa 300 Grundstücke bebaut werden. „Und um den zukünftigen Bürgern in diesem neuen Stadtviertel eine attraktive Versorgung anbieten zu können und somit zu einer nachhaltigen Qualität des neuen Wohngebietes beizutragen, erwägt die Stadt, dort ein modernes Versorgungszentrum zu etablieren beziehungsweise die hierfür notwendigen planerischen Voraussetzungen zu schaffen“, so schreibt es die Stadt Goch im Jahr 2017. Gesagt, getan: Der Rat beschloss die Fortschreibung des vorhandenen Einzelhandelskonzeptes.

Demnach wird für Goch eine leicht positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert. So soll die Einwohnerzahl bis 2040 um 1,9 Prozent wachsen. Laut aktuellem Einzelhandelsgutachten sind im Stadtgebiet von Goch insgesamt 189 Einzelhandelsbetriebe mit Ladenlokal ansässig. Betriebe mit Nahrungs- und Genussmitteln nehmen mit knapp einem Viertel aller Betriebe dabei den größten Anteil ein. Während 174 Betriebsstätten (92 Prozent auf den Kernstadtbereich entfallen, verteilen sich die weiteren 15 Betriebe auf die übrigen Ortsteile im Stadtgebiet. Dort sind neben zwei prägenden Lebensmittelbetrieben überwiegend kleinteilige Angebote im nahversorgungsrelevanten Bereich anzutreffen. Zum Erhebungszeitpunkt summiert sich die Gesamtfläche auf etwa 68.600 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dabei fällt der hohe Besatz der Sortimentsgruppe Nahrungs- und Genussmittel auf – fast ­­16.000 Quadratmeter. Diese Zahl ist 2020 natürlich längst überholt. Eine andere ist aber ebenso interessant. So gibt ein durchschnittlicher Gocher 2207 Euro für Lebensmittel aus. Das sind fast 77 Millionen Euro von insgesamt 201 Millionen Euro Kaufkraftpotenzial.