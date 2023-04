Wer braucht schon Boote? So verrückt wird das Badewannen-Rennen in Kessel

Goch-Kessel · Zum dritten Mal findet in Kessel das große Badewannen-Rennen statt. Am 1. Mai treten die Teams an, angefeuert von zahlreichen Schaulustigen am Rand der Niers. Auch Teilnehmer sind noch willkommen.

18.04.2023, 11:39 Uhr

Das Boot schwimmt – und auch die Haltungsnoten sind hervorragend. Die Teilnehmer des Badewannenrennens nehmen sich selbst nicht allzu ernst – und die Besucher haben großen Spaß. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)