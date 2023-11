Mit Hollywood-Flair So schön war die Gocher Prinzenvorstellung

Mit den ehrlich gemeinten Worten „wir sind absolut begeistert über den Empfang, den ihr uns bereitet habt“ wich bei dem zukünftigen Gocher Prinzenpaar so langsam die Anspannung. Nachdem die beiden ihre Adjutanten Guido Sonntag und Lena Kesper sowie den Reisemarschall Adam Marciniak vorgestellt hatten, teilten sie, wie schon einige Prinzenpaare vor ihnen, mit: „Wir möchten auf unsere Geschenke verzichten und das Geld den ,Needy Kids’ zukommen lassen“. Die Prinzessin fügte hinzu: „Ich denke, dass die 10 oder 20 Euro, die jedes Mal in Blumen investiert werden, in Uganda viel mehr bewirken können als bei mir auf dem Wohnzimmertisch.“ Als erster Gratulant fand Bürgermeister Ulrich Knickrehm: „Der Eingang, den ihr fantastisch geschmückt habt, hat so ein bisschen was von Oscar-Verleihung. Er betonte aber auch: „Ihr werdet eurem Verein Viktoria alle Ehre machen!“ Heinz Arntz vom RZK sagte endlich die ersehnten Worte: „Ich darf heute die Session im Namen des Komitee Gocher Karneval als eröffnet erklären und wir freuen uns mit euch auf eine tolle Session.“ Auch das letztjährige Prinzenpaar Achim I. und Svenja II. überbrachte Glückwünsche: „Wir freuen uns riesig, dass ihr das jetzt machen könnt und nicht so lange warten müsst wie wir. Corona hatte ihre Regentschaft zweimal verschoben. „Wir haben in der letzten Session erleben können, dass in Goch der tollste Miteinander-Karneval gefeiert wird.“