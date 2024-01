Großes Kino in Schwarz und Rot So rauschend war die 335 Minuten lange Prinzenkür in Goch

Mit einer Überraschung fing alles an, denn für den an den Knien lädierten eigentlichen Sitzungspräsidenten Jürgen Hemmers übernahm Vorjahres-Prinz Achim Verrieth das Mikrofon und moderierte mehr als fünf Stunden lang gekonnt-souverän und schlagfertig. Als „Eisbrecher“ fungierte nach dem Einzug der Standartenträger und des RZK-Elferrats die Powerband „K 6“ in altbewährter mitreißender Manier inklusive Zugabe. Dann war es schon soweit: Die Viktoria-Armada zog in einem frenetisch umjubelten Triumphzug gen Bühne, Verrieth begrüßte den 56-jährigen Micky (Hobbys: Fußball und Karneval) und die 32-jährige Caroline (Hobbys Tanzen und Karneval). Der große Moment kam, als Bürgermeister Ulrich Knickrehm auf der Bühne stand: „Ihr seid die Stars, zu denen alle aufschauen“, sagte er in Anspielung auf das Viktoria-Motto „Großes Kino weit und breit, filmreif durch die Narrenzeit“. Um 20.11 Uhr war es soweit: Goch hatte sein neues Prinzenpaar. Das verabschiedete sich von den Vorgängern Achim I. Verrieth (inzwischen nicht mehr mit weißer Jacke, sondern mit roter GGK-Jacke) und Svenja II. Lange, verteilte Orden und Küsschen an den Ersten Bürger, ehe 20 Tänzerinnen in Schwarz-Rot einen Super-Gardetanz auf die Bretter legten.