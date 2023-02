„Unglaublicher“ Abend So lief die Premiere des Kolping-Karneval im Gocher Excited

Der Eisbrecher des Abends verwandelte zunächst mal die Eventhalle in den „Zirkus Excited“. Büttenstar und Zauberkünstler Schmitz Backes aus Nettetal, seit 20 Jahren als Pullunderträger auf allen Bühnen in NRW zuhause, ließ sich jeden gelungenen Gag mit einem laut geschmetterten „Unglaublich“ quittieren, wobei er aus dem Publikum Meinolf Henkel und Diakon Werner Kühle immer wieder ins Programm einbaute. Als „Magic Werner“ holte der Bühnenprofi den gerade mit dem Doktorhut der Vrouwenpoort geehrten Kühle auf die Bühne, verwandelte ein Handtuch in ein Brathähnchen und einen Luftballon in einen Pudel. „Der Uri Geller von Goch im Zirkus Excited“, rief Schmitz Backes, ehe er die stürmisch geforderte Zugabe hinlegte.