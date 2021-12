Distanzunterricht bis zu den Ferien : So geht’s nach Brand mit der Gustav-Adolf-Schule weiter

Goch Weil durch das vom Brand beeinträchtigte Treppenhaus der zweite Fluchtweg fehlt, kann die Schule vorerst nicht genutzt werden. Unterricht gibt’s trotzdem – auf Distanz und ab sofort, versichert der Schulleiter.

Das Gebäude ist hell erleuchtet, nur den Adventskranz gleich hinter der Tür zum Foyer hat an diesem Tag niemand entzündet. Die Gocher Gustav-Adolf-Schule hat nicht viel Zeit gehabt, sich nach dem Kellerbrand vom Vortag neu zu sortieren. Am frühen Mittwochnachmittag mussten 200 Schüler sowie Lehrer und Angestellte das Gebäude verlassen, nachdem im Keller aus zunächst unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen war. Das Treppenhaus ist verqualmt, ob ernstere bauliche Schäden vorliegen, sollte noch am Donnerstag überprüft werden. „Gutachter und die Polizei sind heute in der Schule und werden feststellen, was zu tun ist“, sagt am Morgen Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der Vermögensbetriebe der Stadt Goch und damit auch für die Immobilien zuständig.

Obwohl die Schüler wussten, dass am Donnerstag kein Unterricht sein würde, liefen am frühen Morgen viele mit Taschen in den Händen durch herum, wartende Eltern lehnten an ihren Autos. „Wir sollen unser Sachen abholen“, erklärt ein Siebtklässler. Ein älterer Schüler sagt auf die Frage, wie er sich bei der Situation fühlt: „Hin und her gerissen. Dass mal Schule ausfällt ist ja ganz cool, aber andererseits hätten wir in den nächsten Tagen noch einiges zu tun.“ Und Zeiten ohne Präsenz-Schule sollten die Kinder und Jugendlichen in NRW außerhalb der Ferien ja eigentlich nicht mehr erleben.