Queekespiere lassen es krachen Glückspferd und Einhörner feiern in Keppeln

Und noch eine Bühnenpremiere: Lukas Aymans muss in diesem Jahr zwar auf seinen Bruder Marco verzichten, der hatte aber als Vertreterin seine Schwester Sophie vorbeigeschickt. Auch dieses Duo überzeugte mit viel Wortwitz und live gesungenen Liedern, unterstützt durch Vater Clemens Aymans und Stefan Lamers, die an Keyboard und Schlagzeug Garanten für den passende Tusch und Stimmung bei den Schunkelrunden sind. Besonders häufig waren sie bei Steffi Neu in ihrer Paraderolle als Gartenthor gefragt, die mit gutem Gespür für die passenden Worte auch den Ukraine-Krieg nicht ausklammerte und umso lustiger das Dorfgeschehen der vergangenen Jahre kommentierte.