Sinn-Insolvenz „Wir können nur hoffen, dass es weitergeht in Goch“

Der Aushang im Schaufenster, der sich an der Kasse als Aufsteller wiederfindet, verwundert: Das Modegeschäft Sinn in Goch sucht neue Mitarbeiter. Modeberater in Voll- oder Teilzeit sollen das Team verstärken. Das Schild wurde auch nicht abgenommen, seit bekannt ist, dass das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat. Die Botschaft ist klar und wird von Insidern unterstützt: Das Geschäft in Goch funktioniert und muss erhalten bleiben. Denn es ist wichtig für den Standort. Daran lässt auch Karin Arntz als Vorsitzende des Werbering Goch keinen Zweifel: „Das war natürlich eine Schreckensnachricht, die uns in diesen Tagen erreicht hat. Und wir können nur hoffen, dass das Unternehmen den Dreh kriegt und es weitergeht in Goch.“