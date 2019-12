Keppeln : Silvesterböllern der Schützen in Keppeln

Keppeln Zuschauer und Gäste sind willkommen und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Nachdem in den vergangenen Jahren das Silvesterböllern in Rheurdt und in Rheinberg/Borth stattgefunden hatte, sind in diesem Jahr die Böllerschützen aus Keppeln an der Reihe. Veranstaltungsort ist der Sportplatz in Keppeln, wo ab 14.30 Uhr die Böllerschützen vom gesamten Niederrhein eintreffen und entsprechend ihre Kanonen und sonstigen Böller aufbauen werden. Darunter Gruppen von Elten bis Duisburg. Um15 Uhr werden die Böllerschützen und die anwesenden Zuschauer zunächst begrüßt und danach geht es auch schon zur Sache. Es wird sicherlich laut, aber für Fotografen ist es sicherlich ein besonderes Erlebnis, wenn die mit Schwarzpulver geladenen Kanonen Feuer und Rauch spucken. Nach dem Böllern, welches gegen 16:30 Uhr beendet sein wird, ist zum gemütlichen Ausklang des Silvesterböllern geladen.