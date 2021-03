Sicherheitsdienst im Einsatz : Stadt lässt Problemhäuser an der Melatenstraße bewachen

Stadt lässt Problemhäuser an der Melatenstraße bewachen

Die leerstehenden Wohnblocks verschandeln eine grosse Flaeche in der Innenstadt Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Mehrfach hat es in den vergangenen Monaten auf dem Gelände gebrannt und es wurde illegal Müll abgeladen. Nun hat die Stadt Goch einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, um die unbewohnten „Belgierhäuser“ gegen Vandalismus zu schützen.

(RP) Nachdem es auf den Grundstücken der sogenannten Belgierhäuser an der Melatenstraße am Rand der Gocher Innenstadt immer wieder zu Brandstiftungen gekommen war, hat die Stadt Goch weitere Sicherungsmaßnahmen eingeleitet, teilt die Verwaltung mit. So wurden Bauzäune entlang der Grundstücksgrenzen aufgestellt, und die Gebäude selbst wurden nochmals daraufhin kontrolliert, ob sich Unbefugte Zutritt verschaffen können. Zuletzt war das Eindringlingen trotz verbretterter Fenster gelungen.