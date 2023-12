Überraschung für Fluggäste Wieso das Queekenballett am Airport Weeze tanzt

Als durch die Drehtür 17 Stewardessen in glitzernden Uniformen den Airport Weeze betreten, staunen die Passagiere an den Check-in-Schaltern nicht schlecht. Doch es sind nicht die Mitarbeiterinnen einer neuen Fluggesellschaft, die sich in der großen Empfangshalle aufstellen, sondern die Tänzerinnen des Queekenballetts der Keppelner Karnevalsgesellschaft. Begleitet von Fotografin Nadine Peeters stellen sie sich zum Fotoshooting in ihren neuen Showtanzkostümen auf.