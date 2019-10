Grieth : „Die Hanseaten Grieth“ feierten mit 220 Gästen

Kalkar-Grieth Shanty-Chor feierte am Rhein mit 220 Gästen sein großes Fest.

Johannes Reinders führte als Moderator in seiner bekannt freundlichen Art durch das Programm. Denn es wurde ja nicht nur gesungen. Heinz Heyl setzte seinen Vortrag als angeschlagener Patient fort und berichtete in gekonnt gereimter Art über seine Erlebnisse in der Reha-Klinik. Man konnte es in den Gesichtern lesen, dass viele die Kur-Geschichten wohl aus eigenen Erleben nachvollziehen konnten. Und „Gritt en Jan“, alias Elisabeth Wienemann und Norbert Lenders, berichteten in reinem Platt über das Eheleben, die Nachbarschaft, über „dett en datt“, leicht frivol gewürzt mit Missverständnissen und schlechtem Hören, mit bissigem Kommentar und Verständnis.