Mann aus Goch verurteilt Sexueller Missbrauch von Azubis – 6,5 Jahre Haft für Malergeselle

Im Prozess gegen einen 57-jährigen Malergesellen aus Goch ist am dritten Verhandlungstag das Urteil ergangen. Nach umfangreicher Beweisaufnahme mit 21 Zeugen verurteilte die zweite große Strafkammer den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren. Zwei Monate gelten aufgrund der langen Dauer des (Ermittlungs-)Verfahrens als verbüßt. Schuldig gesprochen wurde der 57-Jährige des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in elf Fällen, der Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei Fällen, der versuchten besonders schweren Vergewaltigung, der Körperverletzung in zwei Fällen und des Besitzes von Jugendpornografie.