Projekt im Mediencafé Wie Schüler in Goch Senioren das Internet erklären

Der eine hat einen kleinen Bruder, dem er schon manches beigebracht hat, der andere einen nicht mehr ganz jungen Vater, der sich mit dem Internet schwer tut. Das Mädchen in der Runde findet es einfach schön, zu helfen. Tina, Jan, Jannis und einige weitere Jugendliche treffen neuerdings 14-täglich in der Seniorentagesstätte am Markt reifere Mitbürger, die mit ihren Handys, Tablets und Laptops nicht gut zurecht kommen. Alexandra Maywald, Seniorenbeauftragte der Stadt, hatte die Idee, die Generationen zueinander zu bringen und mal die Älteren von den Jungen lernen zu lassen.