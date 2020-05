Corona-Krise in Goch : Senioren Union: Sechs Monate keine Parkgebühren in Goch

Goch Bürgermeister Ulrich Knickrehm (BfG) verlängert erst einmal bis zum 30. Mai. Die Senioren Union sorgt sich indes um Einzelhandel und Gastronomie und unterstützt den Antrag der CDU-Fraktion.

Diesen Antrag unterstützt die Senioren Union. Vorsitzender Wolfgang Pitz sagt: „Die Gocher Senioren Union unterstützt den Vorschlag der Gocher CDU-Fraktion, die Parkgebühren noch für weitere sechs Monate zu erlassen.“ Aus einem einfachen Grund: Die CDU-Senioren sorgen sich um den Einzelhandel und um die Gastronomie in Goch. „Wir sind in Goch keinesfalls in der Lage, auch nur eine Gaststätte auf Grund von Insolvenz zu verkraften.“ In anderen Städten werde schon seit einiger Zeit überlegt, mit welchen Maßnahmen man Unterstützung anbieten könne. Für Pitz ist das freie Parken eine Möglichkeit.