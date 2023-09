Entschlossene Helfer  Jugendliche retten Senior aus Gleisbett

Die Pressestelle der Polizei würde dem Senior gerne helfen, Kontakt zu den Jugendlichen aufzunehmen, aber das ist nicht so einfach. „Die Kollegen konnten am Bahnhof die Personalien nicht aufnehmen, weil die jungen Leute da schon weg waren. Es sollen sechs oder sieben Jugendliche gewesen sein, die fraglos super reagiert haben. Durch den Sprung ins Gleisbett haben sie sich allerdings selbst in Gefahr gebracht, so etwas ist immer eine Frage der Abwägung“, sagt Anna Stammen von der Pressestelle der Kreispolizei.