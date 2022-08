Fest in Uedem : Café Konkret feiert den 15. Geburtstag

Das Kühlfahrzeug des Café Konkret mit einigen Fahrern. Sonntag wird in Uedem Geburtstag gefeiert. Foto: Cafe Konkret

Uedem Seit dem Jahr 2007 arbeiten die Mitarbeiter der Einrichtung ehrenamtlich im Dienst hilfesuchender Menschen in der Gemeinde Uedem. Die heute längst ökumenische Initiative ging seinerzeit vom katholischen Pfarrer Kröll aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Auf Initiative von Pfarrer Kröll ist 2007 für Hilfesuchende das „Café Konkret“ als Projekt der Katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus eingerichtet worden. Die Freie Evangelische Gemeinde, die Evangelische Kirche und der Caritasverband Kleve tragen die Einrichtung in vorbildlicher ökumenischer Zusammenarbeit bis heute gemeinsam mit der Katholischen Kirche. Diese ökumenische Trägergemeinschaft finanziert mit Unterstützung der Gemeinde Uedem die Betriebskosten der angemieteten Räume.

Die Aufgaben der mittlerweile 55 Helferinnen und Helfer, ob als Fahrer, Verkäufer, Berater tätig, haben sich von Jahr zu Jahr erweitert. Zunächst lag der Schwerpunkt auf dem Einsammeln und Verteilen überschüssiger Lebensmittel nach dem Tafelprinzip, der Alltagsberatung in sozialen, bildenden, wirtschaftlichen und erzieherischen Angelegenheiten, Informationen zu und Vermittlung an Fachberatungen. Die Kosten des laufenden Geschäftes werden aus Spenden finanziert. Gespendet wird von Uedemer Geschäftsleuten und Unternehmern, Privatpersonen, Stiftungen, bei Jubiläen, in Sterbefällen, Durchführung von Sponsorenläufen und vielem mehr. Uedemer Organisationen stellen sich mehrmals im Jahr vor Lebensmittelmärkte und bitten darum, ein oder zwei Teile mehr einzukaufen, die für das Cafe Konkret gesammelt werden. Das für das Abholen der Lebensmittel ab 2007 eingesetzte Fahrzeug kam in die Jahre. Eine Neubeschaffung eines Kühlfahrzeuges war notwendig. Ohne die überwältigende Spendenbereitschaft wäre die Neubeschaffung nicht möglich gewesen.

Am Sonntag, 21. August, zur Feier des Tags der offenen Tür von 12 Uhr bis 16 Uhr, wird Pastor Engels gegen 15 Uhr das Fahrzeug segnen. In den letzten Jahren wurde die Einsegnung aufgrund der Corona-Pandemie hinausgeschoben – aus Verantwortung gegenüber den Mitmenschen.

Auch in zurückliegenden schwierigen Zeiten ist Cafe Konkret seinen Ansprüchen gerecht geworden. Allen ratsuchenden Menschen wurde geholfen, auch in den Jahren einer ansteigenden Zahl von Kundenhaushalten infolge des starken Zuzugs von Asylbewerbern und Flüchtlingen und der durch die Corona-Pandemie bedingten besonderen Situation. Die Lebensmittelausgabe erfolgte dann nicht mehr in geschlossenen Räumen, sondern im überdachten Hof zum Agathawall hin. Die Helfer-innen von Cafe Konkret erzählen gerne, wie sich die Einrichtung in der näheren Zukunft verändern wird.

Die wirtschaftlichen Veränderungen durch Corona-Pandemie und Energiekrise sowie erneute Fluchtbewegungen und Preissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine haben in diesem Jahr zu einer Verdoppelung der Kundenhaushalte, die die Hilfen von Cafe Konkret suchen, geführt. Gehofft wird auf neue Helfer nach der offenen Tür, sei es als Fahrer, Verkäufer oder Berater.

Das Land NRW unterstützt die Integrationsarbeit des Cafe Konkret und hebt hier besonders das ehrenamtliche Engagement seiner Bürger im Rahmen des Landesprogrammes „Komm An“ hervor, das nach der Flüchtlingswelle 2015/2016 ins Leben gerufen wurde. „Komm An“ unterstützt Projekte, die ehrenamtlich Integration und Miteinander fördern.

Cafe Konkret ist für viele „Kunden“ der feste Punkt in ihrem Wochenablauf, die verlässliche Größe. Den bedürftigen Menschen wird das Gefühl gegeben, dazu zu gehören. Was lag also näher, als vor dem Café Konkret an der Mosterstraße ein Kontaktcafe zu schaffen. Das Cafe Kontakt öffnet jeden Mittwoch von 16 Uhr bis 18 Uhr. Jeder ist herzlich willkommen, anderen Menschen zu begegnen. Kaffee und Kuchen gibt es kostenlos.

Ein besonderer Fokus der täglichen Arbeit liegt auf Familien mit Kindern. Sie werden mit ihren Eltern jedes Jahr im Sommer zu einem Tagesausflug eingeladen. Für einige Kinder finanziert Café Konkret in den Sommerferien eine Ferienfreizeit auf Ameland. Hierbei unterstützt auch die Aktion Lichtblicke mit ihren Hilfen für bedürftige Kinder. Über eine Weihnachtswunschbaumaktion werden Kinderwünsche gezielt erfüllt. Die Verantwortlichen im Cafe Konkret suchen stets Anregungen, wie ihr Angebot verbessert werden kann. Gute Kontakte mit Tafeln in der Nachbarschaft führen nicht nur zum Austausch von Lebensmitteln. Gute persönliche Kontakte erweisen sich dabei als hilfreich. Dem Beispiel der Gelderner Tafel folgend hat Cafe Konkret 2019 ein Schulmaterialmagazin eingerichtet, in dem Kinder aus benachteiligten Familien fast alle Schulmaterialien kostenlos erhalten. Die Erstklässler freuen sich über einen Schultornister.