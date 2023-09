Einkaufen in Goch Das bietet der Second-Hand-Laden auf der Voßstraße

Sie ist optimistisch, dass das Geschäft laufen wird, denn schon in den ersten Tagen seien eine ganze Menge Leute reingekommen, hätten sich umgesehen und auch schon eingekauft. Die letzten spätsommerlichen Tage können schließlich nicht darüber hinweg täuschen, dass die kalte Jahreszeit ins Haus steht und der Nachwuchs warme Kleidung braucht. Melanie Hübers hat in Goch auf der Voßstraße 54 einen Laden für Second-Hand-Kindermode eröffnet. „Kleine Mäuse“ heißt er und beendet einen längeren Leerstand. Geboten wird Kleidung der Größen 50 bis 122 und alles mögliche, was junge Eltern sonst noch brauchen.