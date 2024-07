Schwimmbad in Kessel So wird das Sommeferien-Programm im GochNess

Oder vielleicht mal die Sauna besichtigen? Am 17. August bietet das GochNess eine (bekleidete) Besichtigung an. Dabei kann ein Blick in die kühlen Saunen, das Dampfbad, den großen Whirlpool und den Saunagarten direkt am See geworfen werden. Das Team um GochNess erläutert zudem, was in den Kosmetik- und Massageräumen alles zu finden ist.