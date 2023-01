Handel In Goch gibt’s jetzt einen Spielzeugladen

Dass der örtliche Handel vor dem Internet die Waffen strecken muss, hat er noch nie eingesehen. Obwohl Sebastian Wessels Online-Vertriebswege durchaus nutzt und auch anderen Geschäftsleuten dazu rät. Aber am schönsten findet er, ist es doch, vor Ort in einen Laden zu gehen und sich auszusuchen, was man haben möchte. Wenn sich da das Gewünschte nicht findet, ist es immer noch möglich, es zu bestellen. Und so schnell zu liefern, dass sich die bekannten Internet-Plattformen nur wundern können.