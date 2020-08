Freizeit : Im GochNess startet das Schul- und Vereinsschwimmen

Goch Im Freizeitbad finden zum Schulbeginn auch wieder Schwimm- und Aquakurse statt. Die Saunalandschaft bleibt jedoch weiterhin geschlossen.

Pünktlich zum Sommerferienbeginn hatte das GochNess die Wasserlandschaft im Juni wieder geöffnet. Unter Einhaltung eines Hygieneschutzkonzeptes und mit angepassten Öffnungszeiten konnten Familien, Schwimmer und Kursteilnehmern in den Ferien das Wasser wieder erobern. „Die bisherigen Öffnungszeiten waren darauf ausgelegt, dass möglichst viele Familien die Wasserlandschaft in den Ferien besuchen konnten und auch die Schwimmer ihre Zeiten erhalten“ erklärt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Bäder GmbH. „Wenn die Ferien nächste Woche enden, ändert sich auch der Bedarf und daher haben wir die Zeiten angepasst.“

Zum Schulstart soll sowohl das Schul- als auch das Vereinsschwimmen wieder starten. Ab Mittwoch, 12. August, öffnet das GochNess daher von montags bis freitags an den Vormittagen für die Schulen und an den Nachmittagen für die Vereine. Dienstags und donnerstags gibt es Zeiten für das Früh- und Spätschwimmen. Diese sind jeweils von 6.30 bis 9 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. Darüber hinaus finden wieder Schwimm- und Aquakurse statt. An den Wochenenden steht die Wasserlandschaft wie gehabt mit jeweils zwei Zeiteinheiten für das öffentliche Schwimmen zur Verfügung. Der Einlass für das öffentliche Schwimmen ist weiterhin nur mit einem Online-Ticket möglich, das vorher auf der Internetseite vom GochNess gekauft werden kann. Sowohl samstags als auch sonntags hat die Kombüse von 12 bis 17 Uhr geöffnet und bietet Snacks an.