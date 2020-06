Corona-Abitur : Schulentlassung als Parcours mit Rohrpost und Dosen-Sekt

GOCH Wegen der Corona-Krise sind die typischen Schulentlassfeiern in diesem Jahr nicht möglich. Die Gesamtschule Mittelkreis hat sich deshalb eine alternative Aktion für ihre Zehner und Abiturienten ausgedacht.

(nik) Einen Schulabschluss in diesem Corona-Jahr zu machen, kann eine ziemlich traurige Sache sein. Weil es ja wegen der Hygieneregeln keine Partys und Abschlussbälle geben kann. Die eine oder andere Schule hat sich dennoch etwas einfallen lassen, um die Schüler mit einer schönen Aktion ins Leben zu entlassen. Zum Beispiel die Gesamtschule Mittelkreis in Goch. Da wurden am Freitag sowohl die 10-er, als auch die Abiturienten „gefeiert“. Und zwar in überschaubaren Kleingruppen: Jede der fünf Zehnerklassen wurde geteilt, die Abiturienten waren am Nachmittag an der Reihe.