Schulsituation : Uedem bereitet sich auf „Waldorf“ vor

Das Goehteanum bei Basel – der Entwurf des Gebäudes stammt vom Anthroposopen Rudolf Steiner. Foto: pixabay

Uedem So hatte es Bürgermeister Rainer Weber im RP-Gespräch schon angedeutet: Die Uedemer Politik steht der Waldorfschule offen gegenüber, CDU-Fraktion sieht jedoch noch Abstimmungsbedarf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Ein leer stehendes Schulgebäude ist für einen Ort kein gutes Signal: Wie soll man an eine Zukunft glauben, wenn sich Kinder schon in frühen Jahren ihre Bildung anderswo besorgen müssen? Dem Niedergang der Hauptschule stellte sich die Gemeinde zunächst entgegen, indem eine Verbundschule installiert wurde. Die gab sogar Kindern auf Realschulniveau die Möglichkeit, im eigenen Wohnort zu lernen. Doch die Anmeldungen reichten bald nicht mehr aus, seit Jahren war klar, dass sich auch diese weiterführende Schule nicht würde halten können. Es gab keine Neuaufnahmen mehr, es sah so aus, dass Uedem demnächst jenseits der Grundschulzeit ganz ohne Angebot dastehen würde. Doch dann – recht unerwartet – fragte eine Gruppe engagierter Eltern an, die eigentlich in Bedburg-Hau hatte aktiv werden wollen: Eine Waldorfschule für den Kreis Kleve ist ihr Wunsch. Der Schulausschuss der Gemeinde Uedem schlug jetzt grundsätzlich vor, dem Ansinnen zuzustimmen. Allerdings möchte die CDU-Fraktion noch einmal in der Fraktion überlegen und erst im Rat am 7. Mai endgültig entscheiden – bis dahin sollen Finanz- und Grundstücksfragen geklärt sein.

Eine Waldorfschule ist in vielfacher Hinsicht besonders. Zum Beispiel sind die Fächer zum Teil andere als an Regelschulen. Die Ersatzschule ist zwar staatlich anerkannt und wird auch zu 87 Prozent vom Land refinanziert, die übrigen 13 Prozent müssen die Eltern aufbringen. In der Sitzung wurde angegeben, dass der Elternbeitrag im Durchschnitt bei 120 Euro liegen dürfe. Er richtet sich nach der Einkommenssituation der jeweiligen Familie. Elternarbeit wird groß geschrieben, gerade in der Gründungsphase dürfte sie wesentlich sein. Nach Auskunft des Vereins liegen schon 20 Anmeldungen für die gemeinsame erste und zweite Klasse vor, 18 Jungen und Mädchen sind für das dritte und vierte Schuljahr vorgemerkt. „Es können sich aber noch weitere anmelden“, sagt Christa Janssen (SPD), die Ausschussvorsitzende. Die pensionierte Lehrerin hat in dem Schulgebäude selbst 43 Jahre lang gearbeitet und hofft, dass die Waldorfschule realisiert werden kann.

info Ganzheitliches Lernen steht im Mittelpunkt Herkunft Im frühen 20. Jahrhundert ging’s los, heute in Deutschland rund 250, weltweit 1150 Schulen. Viele Kinder besuchen vorher einen Waldkindergarten. Kinder In Geldern gibt’s den nächstgelegenen Waldorfkindergarten, weitere sind angedacht.

Sie ist auch froh darüber, dass die Uedemer Kommunalpolitiker anscheinend keine Vorbehalte gegenüber der alternativen Pädagogik haben. In der Öffentlichkeit kursieren ja durchaus Vorbehalte wie „die tanzen da ihren Namen“. Auch die Tierhaltung, Arbeit auf dem Acker oder Zeugnisse ohne Noten klingen für Außenstehende fremd. Aber gerade diese Bereiche, die mit dem ganzheitlichen Verständnis von Lernen zusammenhängen, überzeugen viele Eltern. Den Leistungsdruck verringern, kreativer und selbstverantwortlich lernen, musische und handwerkliche Interessen fördern – das gefällt nicht wenigen.

Der Anthroposoph Rudolf Steiner gab der Waldorfpädagogik grundlegende Anregungen, die bis heute Bestand haben. Judith Schmidt vom Elternverein betont zum Beispiel ihre christliche Orientierung, die Nähe zur Natur ist wichtig, das „Begreifen“ der Umgebung, das Gefühl für Tiere und Pflanzen. Deshalb muss zu einer Waldorfschule auch ein Stück Land gehören, das beackert werden kann. Wo vielleicht Hühner picken, Ziegen grasen, Bienen summen und in jedem Fall der Biologieunterricht nach draußen verlegt werden kann. 4000 bis 5000 Quadratmeter Garten sind erwünscht – geprüft wird, ob die unmittelbar an der Schule (etwa neben der Turnhalle) liegen müssen oder ob auch eine kleine Distanz überbrückbar ist. Auch Bewegung wird übrigens ernst genommen; neben klassischem Sport spielen Gymnastik und Tanz in der Waldorfpädagogik eine Rolle. „Eurythmie“ heißt das Fach, das Bewegungskunst meint und manchmal mit „Namen tanzen“ verwechselt wird.