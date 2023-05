Zukunft der Niers-Kendel-Schule Schulausschuss stimmt für Neubau in Asperden

Judith Boell als Leiterin des Fachbereichs Schule und Wolfgang Jansen vom Vermögensbetrieb der Stadt stellten einmal mehr ihre Positionen dar und beantworteten die Fragen der Politiker. Nur kurz wurden die zunächst fehlerhaften Berechnungen in den Unterlagen der Verwaltung angesprochen, ohnehin will die Stadtspitze in diesem Fall gar nicht so viel über Geld sprechen. Wozu auch die Unterstützer des Neubaus (BFG, SPD, Grüne, AfD) immer wieder rieten. Insbesondere Markus Knops, sachkundiger Bürger für das BFG, mahnte mehrfach, der Schulausschuss habe sich für das Wohl der Schüler einzusetzen und alles zu tun, damit die Schulen ihrem Bildungsauftrag nachkommen könnten. Knops, der selbst Schulleiter ist, dankte im übrigen der Kollegin Verhoeven-Vüllings für ihren klugen Umgang mit dem Thema; er wisse, was es bedeute, in einer solchen Debatte zwischen die Fronten zu geraten. Die Schulkonferenz hatte ein Schreiben verfasst, das dringlich moderne, großzügige Räume, viel Außenfläche und eine Perspektive „vom Kind her“ forderte. Das Wort Neubau ist darin nicht direkt ausgesprochen, die Mehrheit liest zwischen den Zeilen jedoch diese Zielrichtung.