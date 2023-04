Schulentwicklung Goch Debatte über Grundschule Kessel vertagt

Immerhin hatten sie zuvor die Chance gehabt, sich von Fachbereichsleiterin Judith Boell die Zusammenhänge erläutern zu lassen. Sie erinnerte daran, dass es um die Organisation der gesamten Grundschullandschaft in Goch gehe. Pro Jahr würden im Schnitt 350 Erstklässler angemeldet, die auf die Schulen im Stadtgebiet zu verteilen seien. Dagmar Wintjens vom Schulamt des Kreises Kleve, eigentlich zu Gast, um ihre Meinung zum Thema Niers-Kendel-Schule zu erläutern (sie präferiert einen Neubau in Asperden), erklärte, wie das im Grundsatz funktioniert und was es mit der Zügigkeit auf sich hat: „Sie teilen die angemeldeten Kinder durch 23, die Richtgröße für Klassen, und erhalten eine Anzahl zu bildender Eingangsklassen.“ Bisher sind es in Goch meist 15, durch Zuzüge und Flüchtlingskinder wird künftig mit 16 Klassen gerechnet. Weil die am stärksten nachgefragte Liebfrauenschule räumlich an ihrer Kapazitätsgrenze ist, sollen die Pfalzdorfer Motzfeld- und eben die Niers-Kendel-Schule mehr Kinder aufnehmen. In Pfalzdorf gibt es dafür Raum genug, in Kessel/Aperden bisher nicht.