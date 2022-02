Schulentwicklung Goch : Schulentwicklungsplan für Goch

Goch Am Mittwoch tagt der Gocher Schulausschuss. Ein Projektbüro gibt Empfehlungen für kommende Jahre. Weiterführende Schulen seien gut aufgestellt, im Ganztag der Grundschulen fehlen Räume, heißt es.

(nik) Die Stadt Goch ist im Bereich ihrer weiterführenden Schulen gut aufgestellt, Handlungsbedarf sehen Fachleute eher im Bereich der Grundschulen. Ein Vertreter der Projektgruppe Bildung und Region wird dem Gocher Schulausschuss am heutigen Mittwoch den von dem Büro verfassten Schulentwicklungsplan für die Schuljahre bis 2026/27 vorstellen. Die Politik hat ihn lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Und jedes Fraktionsmitglied, das genauer Bescheid wissen möchte, hat dann mehr als 200 Seiten Lesestoff plus Erläuterungen zum Raumprogramm, das in den Begehungen festgestellt wurde, zu bearbeiten.