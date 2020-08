Bildung in Goch : 550 iPads für die Gocher Schulen

Goch Schneller als gedacht hat das Land Mittel für die Anschaffung von Endgeräten für digitales Lernen bewilligt. Die Stadt Goch schafft 326 iPads für Schüler und 221 für Lehrer an.

Der Schulausschuss Goch hatte noch ein zweites Thema auf der Tagesordnung stehen, das in unmittelbarem Zusammenhang mit der Geräteanschaffung stand. Denn die iPads, die nicht nur im Fall erneuter Schulschließungen genutzt werden sollen, benötigen WLAN. Nicht für alle Anwendungen, aber für viele. Hermann-Josef Kleinen als Leiter des Schulamts berichtete gerne, dass die Stadt Goch nicht erst jetzt mit dem Thema befasst sei. An der Leni-Valk-Realschule zum Beispiel werde derzeit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ WLAN installiert, ab Herbst würden sukzessive alle weiteren Schulen, die bisher noch kein Breitband nutzen können, entsprechend ausgebaut. Mit der Deutsche Glasfaser, die ohnehin derzeit in Goch fürs schnelle Internet sorge, seien entsprechende Verträge geschlossen worden.

Einen „Medienentwicklungsplan“ gibt es in Goch seit 2003. Damals waren noch Computerecken oder EDV-Räume das Maximum, in den vergangenen Jahren jedoch seien 200.000 Euro in zeitgemäße Technik investiert worden. Hier und da hätten, in enger Abstimmung mit der Kommune, auch Fördervereine Anschaffungen von Notebooks oder interaktiven Displays unterstützt. Die Corona-Krise bringe nun „einen neuen Drive“ in die Thematik, so Kleinen. Wobei sich Pädagogen einig seine, dass Präsenzunterricht immer der Vorzug gegeben werden müsse. Klaus-Dieter Nikutowski (SPD) hatte nämlich gefragt, ob man jetzt „aus der Corona-Welt gleich in die Apple-Welt übertreten will oder nicht doch mal wieder den bewährten Unterricht betreiben“ wolle? Sicher, aber wenn der mal nicht möglich sei, etwa weil Schulklassen in Quarantäne müssen, könnten die iPads sehr nützlich sein. Oder eben auch den normalen Unterricht befruchten.