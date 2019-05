Kommunales : Ausschuss: Standort Weeze schließen

Die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses waren sich schnell einig. Seit Gründung der Gesamtschule Kevelaer-Weeze gab es zu wenig Anmeldungen aus Weeze. Wie die endgültige Abwicklung aussieht, ist noch zu klären.

Zahlen sprechen eine klare Sprache. Für das kommende Schuljahr wurden nur 15 Schüler aus Weeze an der Gesamtschule Kevelaer-Weeze angemeldet. Daher kam der Schul- und Sportausschuss der Wallfahrtstadt in seiner Sitzung am 6. Mai einstimmig zu der Beschlussempfehlung an den Rat, den Teilstandort Weeze zu schließen.

Auch die Entwicklung an den Schulen der Nachbargemeinde Goch wurde als Grund für weniger Anmeldungen in Weeze genannt. Wer sein Kind nicht in Weeze anmelde, gehe nach Goch zur Gesamtschule Mittelkreis. In der Sitzung des Schul- und Sportausschusses in Kevelaer wurde nun nicht mehr lange diskutiert, die Entscheidung fiel schnell nach kurzen Statements einzelner Mitglieder. Norbert Baumann (SPD) erklärte, seine Fraktion bedauere die zu geringen Anmeldezahlen und folge der Beschlussempfehlung an den Rat, den Standort Weeze zu schließen. Dieser Einschätzung folgte auch Angelika Kobsch (CDU): „Wir waren zuversichtlich, aber letztlich haben die Eltern durch ihre fehlenden Anmeldungen gegen den Standort Weeze gestimmt. Es wäre fatal, hier die Augen zu verschließen.“ Jan Itrich (FDP) zeigte sich betroffen über die Entwicklung in Weeze. Er sagte: „Wir waren schon im letzten Jahr nicht mehr optimistisch.