100 Jahre Schützenverein Schützen Uedemerbruch mit Jubiläums-Königspaar

Mit großer Vorfreude blickt das kleine Dorf Uedemerbruch auf das kommende Jahr 2025. Denn am 29. Juni 2025 wird die St. Hubertus Schützenbruderschaft Uedemerbruch 100 Jahre alt. Dafür steht der genaue Ablauf jetzt schon fest: Starten wird das Jubiläumsprogramm am 27. Juni mit einem Dorfkneipenquizabend. Darauf folgt ein Kaiserschießen am Gründungstag. Eine Woche später freut sich das ganze Dorf auf den großen Festakt am Samstag, 5. Juli 2025. Wiederum einen Tag danach findet das Bezirkskönigsschießen in Uedemerbruch statt. Anschließend, am Wochenende darauf, heißt es dann wie gewohnt: Kirmes in Uedemerbruch.